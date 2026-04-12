１１日、第６回中国消費品博のメイン会場、海南国際コンベンション・エキシビションセンター。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口4月12日】中国海南省で第6回中国国際消費品博覧会が13日から6日間開かれる。今年は60以上の国・地域から約3400のブランドが出展。メイン会場の海南国際コンベンション・エキシビションセンターに八つの展示館を設置する。１１日、第６回中国消費品博のメイン会場に展示された中国石油化工集