2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優の清原翔が10日、自身のインスタグラムを更新。友人たちと過ごし、笑顔あふれる近影を披露した。【写真】「新しいキャップも柔らかな表情もステキ」友人の長濱ねるらと並びニッコリ笑顔の清原翔清原は「ねるなえが来てくれたー」とつづり、仲良しの俳優・長濱ねるらとの3ショットをアップ。「ニューキャップ手に入れた！」とも明かし、ロゴマーク入りの茶色いチャップ姿で満面