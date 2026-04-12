12日の中山10R・あけぼのS（芝1600メートル）は5番人気ストレイトトーカー（牡4＝岩戸、父ファインニードル）が逃げ切りV。この勝利で、鞍上の横山武はJRA通算800勝を達成した。横山武は「昨日リーチがかかってから、いい馬に乗せてもらいながらも勝てていなかったので申し訳ない気持ちだった」としながら、「区切りの勝利ができて、うれしく思います」と笑顔。後続を完封した相棒の走りについては「作戦通りの競馬ができた。