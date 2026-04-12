男子ゴルフの国内開幕戦、東建ホームメイトカップは１２日、三重・東建多度ＣＣ名古屋（７０９０ヤード、パー７１）で最終日が行われ、首位に２打差の３位から出た石坂友宏（２６）が通算９アンダーで並んだ稲森佑貴とのプレーオフを制し、ツアー初優勝を果たした。１打差の３位はマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）。２位スタートから初優勝を狙った中野麟太朗は６アンダーの５位。前日首位の水田竜昇（たつあき）はス