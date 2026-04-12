レンジャーズ戦の9回、ベンチで笑顔を見せるドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）見事なお返しだった。11日のレンジャーズ戦、先頭打者の一発で先制点を奪われた直後の一回。ドジャースの大谷は今季初の先頭打者アーチを放ち、すぐに試合を振り出しに戻した。勢いに乗ったチームは順調に得点を重ねて快勝。ロバーツ監督は「流れ的にも翔平の一発が大きかった」と目を細めた。捉えたのは、見逃せばボールの内角スライダーだ