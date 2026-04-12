◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）ヤクルトの先発・高梨裕稔投手が5回まで、パーフェクトピッチングを継続しています。初回からフライとゴロで、巨人打線をわずか8球で三者凡退に抑えた高梨投手。2回にはキャベッジ選手からこの日初の三振を奪うなど、ここでも三者凡退に抑えます。その後も四死球なく、無安打と1人のランナーも許さず。5回を投げ終えて59球と好投を継続しています。打線は3回に好機をつか