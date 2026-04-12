◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神の先発・高橋遥人投手（30）が打席でもチームに貢献した。3回1死二塁での第1打席ではファウルで6球粘り、高橋宏に11球を投げさせ、体力を消耗させると、5回1死一塁では初球でしっかり送りバントを決め、この回の3得点に攻撃をつなげた。今季早くも4犠打。打者としても役目を果たしている。