◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 DeNA-巨人(12日、平塚)巨人の戸郷翔征投手が2軍のDeNA戦で7回1失点の投球をみせました。開幕2軍スタートとなった戸郷投手は、前回登板となったソフトバンク戦で5回7失点と苦戦。それから中6日、今回は甲斐拓也選手とのバッテリーで挑みました。初回、先頭の成瀬脩人選手に二塁打を浴びますが、小田康一郎選手のライナーを一塁手の三塚琉生選手がダイビングキャッチするなど、バックの好守備もあ