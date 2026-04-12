ウェスティンホテル横浜は、地産の食材を使った地中海料理を提供する「春を彩る地中海ビュッフェ」を4月1日から5月31日まで開催する。ガーリックとレモンを擦り込んだ国産牛リブロインのローストビーフを目の前で切り分けて提供するほか、桜海老を使ったパエリア、パルミジャーノ・レッジャーノを器にした地中海レモンのクリームリゾット、三崎港から届く鮮魚を酢飯に合わせて好みの海鮮丼に仕立てられるコーナー、ディナー限定の