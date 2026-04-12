宮城県の日本酒造『一ノ蔵』が2026年4月18日に「蔵開放」を開催する。この日限りの蔵見学や、限定酒の販売、飲み比べなど内容は盛りだくさん。 一ノ蔵をまるごと楽しめるイベントだ。蔵元厳選12種類を飲み比べ！フードやお土産コーナーも宮城県大崎市で地元の伝統的な地酒を醸造する『一ノ蔵』。2025年に6年ぶりに開催し大盛況だった「一ノ蔵 蔵開放」が、2026年4月18日に実施される。一ノ蔵 蔵開放2026年4月18日開催！コンテ