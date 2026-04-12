女優の細川直美が11日に自身のアメブロを更新。小学生の頃からの友人たちと“プチ同窓会”に参加したことを報告した。この日、細川は「今日はプチ同窓会に来ています」と切り出し「私は昨年は参加出来なかったので友人達と会うのは久しぶりになります」と報告。「楽しみ楽しみ お天気も良くて最高です」と心待ちにしている様子をつづった。続けて更新したブログでは、恒例だという「プチ同窓会」を終えたことを明かし「昨年は体調