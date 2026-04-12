レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英のパフォーマンスに賛辞を送った。11日、スペイン紙『エル・デスマルケ』が伝えている。今年1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷したことで戦列離脱を余儀なくされていた久保だが、11日に行われた第31節のアラベス戦に54分から途中出場し、約3カ月ぶりの復帰を果たした。そして、2−2で迎えた60分には頭