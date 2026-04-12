俳優の高橋英樹が、妻の誕生日を祝うためディナーへ行ったことを報告。豪華料理を堪能したことを明かした。俳優の高橋英樹が11日に自身のアメブロを更新。この日「二日遅れで夫婦二人のバースデー祝いディナー」と切り出し、西麻布のレストランを訪れたことを報告。「これからたっぷりと！」「楽しみいっぱいの時間が始まります」と期待を寄せていた。その後に更新したブログでは「仕上げのすき焼き肉はシャトーブリアン」と肉の写