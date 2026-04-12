リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、U−19イングランド代表FWリオ・ングモハを絶賛した。11日、クラブ公式サイトが伝えている。リヴァプールは11日に行われたプレミアリーグ第32節でフルアムと対戦。36分にングモハが先制点を決めると、40分にはモハメド・サラーが追加点を挙げ、2−0で公式戦4試合ぶりの勝利を収めた。この試合で先制点を決めた17歳225日のングモハは、イギリスメディア『Squawka』によると、ラヒ