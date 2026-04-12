渡部の指名には他球団も動いてきそうだ(C)産経新聞社黄金時代到来へ、さらなる一手を果敢に打っていきます。昨年のセ・リーグ覇者で、今季もV候補の本命と目される阪神です。近年の戦力充実の根幹にあるのが、ぶれないドラフト戦略なのです。【動画】バックスクリーンにぶち込んだ圧巻弾！強烈すぎる佐藤輝明の2打席連続HRシーンここ数年を振り返ってみても、2020年の1位で近畿大の佐藤輝明、同2位でJR東日本の左腕・伊藤