プロサッカー選手・柴崎岳さんの妻で俳優の真野恵里菜さんは4月11日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日ショットを披露しました。【写真】真野恵里菜、35歳誕生日ショット「岳くんといつまでもお幸せに」真野さんは「またひとつ歳を重ねました！！ 学生のころ思い描いていた35歳って すごく大人なイメージだったんだけど いざ自分がこの歳になるとイメージと全然違うから 自分大丈夫か？ って思うときがあるし 母としてももっと