◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）巨人の先発・井上温大投手は初回からピンチを招くも粘投を継続。しかし巨人打線は対するヤクルトの先発・高梨裕稔投手の前に、5回まで無安打に抑えられています。初回から続けて得点圏にランナーを背負った井上投手。決定打を許さず粘投を続けるも、3回には連打でピンチを招き、ゴロの間に1点の先制を許しました。4回にも1アウトからヒットを浴びるも、後続を抑え無失点