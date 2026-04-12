町田啓太主演の日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」が１１日にスタートした。浮田立樹（町田啓太）が教室長を務めるフリースクール「ユカナイ」に、元中学教師の青峰しずく（松本穂香）が面接にやってきて、採用された。気さくな大学生のボランティアスタッフ皆藤壮哉が登場。長身で大柄な青年で、演じていたのは寺田心（１７）だった。ネットでも話題となり「寺田心くんがデカすぎる！笑」「え？」「成長しすぎて