RIIZEとTHE RAMPAGEが10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』初日公演に出演。ともに東京ドーム公演を成功させた2組が、ツーマンライブを実現させた。【ライブ写真】パワフルでエネルギッシュなパフォーマンスを披露した2組オープニングでは、RIIZEとTHE RAMPAGEのメンバーがそれぞれ登場し、迫力ある演出とともに会場のボルテージは一気に上昇。