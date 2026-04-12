自民党は１２日、都内のホテルで定期党大会を開いた。高市首相（党総裁）は「衆院選の公約実現が党勢拡大、選挙での自民への信頼につながる」と訴え、看板政策の「責任ある積極財政」やインテリジェンス（情報収集、分析）機能の強化などに意欲を示した。首相は「国でも地方でも選挙に勝ち続ける強い党を作る」と述べ、２０２７年の統一地方選や２８年の参院選に向けた結束を呼びかけた。選挙を見据え、「国民との約束である政