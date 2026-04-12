◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神・高橋遥人投手（30）と中日・高橋宏斗投手（23）の“高橋対決”は阪神・高橋が投打できっちりと役割を果たした。対照的だったのは打席の内容だった。阪神・高橋は3回1死二塁で迎えた第1打席に10球粘った末に遊直。アウトにはなったが、粘りを見せてあわや適時打という当たりだった。さらに5回1死一塁でも初球に犠打を成功。その後の3得点につながった。一方で