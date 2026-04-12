１１日に両国国技館で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、那須川天心（２７）＝帝拳＝に９回終了ＴＫＯ負けした元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝について、病院での診察の結果、左肋骨（ろっこつ）を２本骨折していたことが１２日、発表された。試合後に搬送されていた。東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った天心は、エストラダの診断結果を伝え聞き、