【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の水島美結が4月11日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースの春のコーディネートを公開した。【写真】22歳AKBメン「女神級の美しさ」美脚＆小顔際立つミニワンピース姿◆水島美結、ミニワンピから美脚スラリ水島は「暖かくて春日和だった〜」とコメント。白地にブルーの小花柄のガーリーなミニワンピースに水色のカーディガンを羽織った私服姿を公開し、長くスラリとした美しい脚を見せている