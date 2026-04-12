ボーイズグループEXOのユニットであるCBX（チェン、ベクヒョン、シウミン）が、所属事務所INB100に対し、専属契約の解除を通知した。報道によると、CBX側は3月末、INB100のチャ・ガウォン代表に契約解除の内容証明を送付した。彼らは未精算金の支払いや契約違反に対する説明を求めたが、2週間が経過しても納得のいく回答が得られなかったとしている。【写真】元EXOメンバーが留置所生活かこれに対しチャ代表側は「追加投資を受ける