４月１２日の阪神９Ｒ・忘れな草賞（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、芝２０００メートル＝１４頭立て）は、単勝７番人気のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が豪快に追い込んで勝利した。勝ち時計は１分５９秒１（良）。大外枠からスタートを五分に決めたが、道中は焦らず最後方でじっくりと脚をためた。３コーナー手前から徐々に位置を上げ、４コーナーを手綱が張り詰めるほどの手応え