◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）阪神打線が５回に高橋宏を攻略し、一挙３点を先制した。２死一、二塁から中野が左中間へ先制の適時二塁打を放ち、なおも２死二、三塁から森下が中前２点適時打を打った。続く佐藤も左翼フェンス直撃の二塁打。圧倒的な打力を見せつけて試合の主導権を握った。