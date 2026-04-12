◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１２日・バンテリンドーム）今季初勝利をかけて先発した中日・高橋宏斗投手が、５回６安打３失点。５四球と制球力を欠いた。初回は３者凡退。２〜４回は毎回走者を出し、６６球を要しながらも、ゼロを並べた。だが、０―０の５回だった。前川の右前打と近本への四球で、２死二、三塁に。中野に初球のカットボールを捉えられる左中間への二塁打で、先制点を献上した。切り替える間もなく、