◆パ・リーグ西武―ロッテ（１２日・ベルーナドーム）西武先発の平良海馬投手は７回５安打無失点の力投も打線の援護なく、２勝目はお預けとなった。粘りに粘った。３回から４イニング連続で得点圏に走者を背負ったが決定打を許さなかった。１１８球の力投。意地を見せた右腕は「調子が良くないなりに抑えることができました。一発のあるチームなのでコントロールミスだけはしないように、しっかりと球数を使って勝負すること