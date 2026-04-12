レスリングのアジア選手権（キルギス・ビシュケク）を制した女子62キロ級の尾崎野乃香が12日、成田空港に帰国。昨年は3位にとどまった大会で3試合無失点の完全優勝を果たし、「厳しい戦いになると思っていたが、出ると決めたからには、プラスになるような試合をしたいと思っていた。気持ちも強くいけたし、内容的にもうまく勝てた」と振り返った。決勝で対戦した北朝鮮選手は、23年の杭州アジア大会（中国）決勝で敗れた相手。