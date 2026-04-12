JR立川駅(エキュート立川)の改札内2階にある、連日行列の大人気のお店「土鍋ご飯 然々」。試食会のご案内をいただいたので行って参りました！メニューがバラエティー豊富で、和食を中心にそろっています。今回は店員さんオススメの料理、レアサーモンレアカツいくら定食をレポさせていただきます。 サーモンレアカツいくら定食 メインの定食には土鍋で炊いたごはん♪味噌汁に付け合わせが付