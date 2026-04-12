「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、最終日」（１２日、石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２）首位で最終日をスタートしたウー・チャイェン（２２）＝台湾＝が５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１０アンダーで優勝した。米ツアーを主戦場とする岩井明愛（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝は、１３位からスタートし１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８と追い上げ、通算８アンダーで２位。猛追したが