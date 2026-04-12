女優・加藤夏希（40）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、スマホを盗まれたと明かした。加藤は「泥棒が逃げた、逃げた先の地域の警察に相談したほうがいい？」と、自身のスマホが盗難の被害に遭ったと報告。警察官に助けを求めたというが「結果的に警察は対応できないということで、遺失物届を出してくださいとのことでした。GPSで場所は特定できてるのに、もどかしい」と複雑な胸中をつづった。そして「危ない