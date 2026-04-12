自民党大会の会場に設置された高市首相のフォトパネルの横でポーズをとる小野寺五典税調会長（左）と鈴木貴子広報本部長＝12日午前、東京都内12日の自民党大会の会場には高市早苗首相のフォトパネルが置かれ、来場者が合間にスマートフォンで記念撮影する場面が見られた。ボールペンなど「早苗グッズ」を景品とした抽選コーナーも設置。会場は衆院選大勝や高い内閣支持率を反映し、首相一色の様相を呈した。パネルは会場の出入