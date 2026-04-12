元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。たまにやるという「ボウル飯」を明かす場面があった。「お行儀は正直良くないかもしれないんですが」と前置きしつつ「僕がたまにやるのがボウル飯って言って」と松岡。「大きなボウルがあるじゃないですか。その中に、炊いて小分けしている雑穀米みたいなのを1つチンして」と説明した。「チンしてる間にシャワー浴びちゃうんですね