フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が12日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。高市早苗首相が3月の日米首脳会談で訪米した際、ホワイトハウス到着時に出迎えたトランプ米大統領とハグを交わしたことに言及した。あえて親密さを演出し、個人的な信頼関係をアピールする狙いがあったとの見方も出ている一方で、ハグを含む一連の振る舞いについては「世界にどう映るのか」といった批判的な論調も