刻々と変化する日々のなかで、多くの現代人は悩みを抱えています。オンラインカウンセリングサービス『Kimochi』を運営する株式会社remental（東京都渋谷区）は、このほど「現代人の悩み」に関する意識調査を実施しました。それによると、悩みのカテゴリとして最も多かったのは、お金や仕事を抑えて、「将来への不安」がトップとなり、漠然とした不安を抱える現代人の姿が浮き彫りになりました。【調査結果を見る】現代人の最も「