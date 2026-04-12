値上げの影響はほとんどなし？ 一部改良モデルの反響は2026年2月19日、三菱は「トライトン」の一部改良モデルを発売しました。1978年に発売された「フォルテ」をルーツにもつトライトンは、ラダーフレームを採用したピックアップトラックとして、東南アジアを中心に人気を博してきました。【画像】超カッコいい！ これが三菱の“希少な四輪駆動車”です！ 画像で見る（30枚以上）現行モデルとなる3代目は、2023年7月にタイで