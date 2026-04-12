私はカヨ（30代）。フルタイムの正社員で働いています。社員数の少ない小さな会社で、和気あいあいとした雰囲気のため、とくにストレスはありません。夫のジュンジ（30代）はシフト制で、曜日によって早出や遅出があります。私の勤務時間は9時から17時と決まっていて、このルーティンに合わせて息子イッセイ（小2）の生活リズムもできていました。ところが今回、息子の習い事の曜日を変えなければならない出来事が起きたのです。息