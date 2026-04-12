＜東建ホームメイトカップ最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドは、「65」をマークした稲森佑貴と「68」で回った石坂友宏の2人がトータル9アンダーで並んで首位タイでホールアウト。優勝の行方はプレーオフに突入した。。【写真】一輪の花…寺西飛香留の男子顔負けスイング稲森は通算6勝目、石坂はツアー初優勝をかけて戦う。 トータル9アンダ