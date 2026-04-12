◇プロ野球パ・リーグ 西武-ロッテ(12日、ベルーナドーム)ロッテの2年目・廣池康志郎投手が7回無失点で降板しました。今季初先発の廣池投手は立ち上がりから好投を見せ、2イニング連続3者凡退、3回は先頭にヒットを許しますが、後続は打ち取り相手にチャンスを作らせません。5回は3者連続三振を見せるなど7回を93球、1安打、8奪三振、無四球、無失点の好投でマウンドを降りました。