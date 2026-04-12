「巨人−ヤクルト」（１２日、東京ドーム）ヤクルトが送りバントも駆使して先制点をつかんだ。三回に連打で無死一、二塁の好機。ここでベンチから送りバントを指示された３番・古賀が投前に転がして二、三塁と好機を拡大させた。続くオスナは止めたバットにボールが当たり一ゴロで１点を奪った。今季から１軍監督に就任した池山監督は、打ち勝つ野球を積極的に取り入れ、試合前の時点で犠打は両リーグ最少の１個。この日