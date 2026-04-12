タレントの堀ちえみが11日に自身のアメブロを更新。自身がパーソナリティを務めるラジオ番組の初回生放送を終えた感想や、共演者への感謝をつづった。【映像】堀ちえみ、ガーリーなお出掛けファッションを披露この日、堀は「撮影が終わったあと、少しお腹空いたなぁ」と明かし「セブンへ行き、食べたいものを購入。とりあえず腹ごしらえ」とコンビニエンスストアで休憩したことを報告。購入したコーヒーについて「美味しいんだ