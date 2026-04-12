「中日−阪神」（１２日、バンテリンドーム）中日先発の高橋宏斗投手が四回に異例のシーンを見せた。２死無走者で大山に対して投じた５球目が、顔面付近へのビーンボールとなった。打席の大山は思わず打席に倒れ込みながらよけた。するとマウンドの高橋宏は帽子をとって大山の方を向きながら、深々と腰を９０度まで折って頭を下げた。大山も問題ないことをアピールし、一塁へ歩いた。この姿にネットでは「高橋宏斗当てて