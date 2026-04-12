ソフトバンクの松本晴投手（２５）が１２日の日本ハム戦（エスコン）で３回途中ＫＯとなった。初回に打線が３点を援護。主導権を握って始まったゲームだったが、３―１で迎えた３回に先頭・清宮に死球を与え、その後３連打と犠飛で逆転を許した。二死一、三塁から火消しでマウンドに上がった２番手・伊藤も相手の勢いを止められず追加点を献上。この日の松本晴は３回途中８安打、５失点という内容だった。登板前に「いかに粘れ