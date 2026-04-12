【モデルプレス＝2026/04/12】元NMB48の山本望叶が4月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、注目を集めている。【写真】元48グル人気メン「お顔小さすぎる」美脚際立つミニスカ姿◆山本望叶、プライベートショット披露山本は「最近の写真 どれがすき？」と問いかけ、複数枚のプライベートショットを投稿。夜桜の下で、美しい脚のラインが際立つミニスカートのコーディネートを披露した。他にも、食事中にドリンク