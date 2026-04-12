【今週の注目材料】各国中銀関係者発言目白押しユーロ圏、英、日本編 昨日の米国に続いて、欧州中央銀行(ECB)、英中銀(BOE)、日本銀行編 ユーロ圏：ラガルド総裁とシュナーベル理事の発言 ユーロ圏では、14日のラガルドECB総裁と16日のシュナーベルECB専務理事の発言が注目されます。 ラガルド総裁は3月25日の講演で、エネルギー価格の高騰を受けて「(利上げを)ためら