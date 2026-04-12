◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１０節磐田１―１（ＰＫ４―１）長野（１２日・長野Ｕスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はアウェーでＪ３長野を１−１からのＰＫ戦の末、今季初の連勝を記録した。先制弾は前半１６分。右からのクロスからＭＦ川合徳孟がシュートしたこぼれ球をＦＷマテウスペイショットが冷静に押し込んだ。同３９分に長野のＦＷ藤川虎太朗のミドルシュートで追いつかれた。試合は同点のままで、ＰＫ戦に