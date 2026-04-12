◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）広島が４回に３点を追加した。１死一、三塁として、坂倉将吾捕手が中前適時打。２回の先制犠飛に続き、２打席連続打点をマークした。１１日のＤｅＮＡ戦では１号２ランで４試合ぶりの安打を記録。新井監督が「きっかけにしてほしい」と復調を期待していた好打者が波に乗ってきた。直前の無死二塁では、モンテロが右前打で好機を拡大。２回先頭でも左前打を放った助っ人が