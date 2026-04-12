◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・楽天モバイルパーク）強風が吹き荒れる仙台で、ボールボーイが“超ファインプレー”を見せて球場を沸かせた。６回１死二塁、楽天・鈴木大地が打席に立った場面だ。客席から白いビニール袋がライト付近に飛んだ。ボールボーイが気づくと、落下点に入り、完璧なタイミングでジャンプ一番キャッチ。ダッシュで右翼ポール際の定位置に戻った。試合の進行を妨げることなく、迅速な動きを