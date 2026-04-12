目からウロコ！太いきゅうりでも破れない方法 お弁当のすきまに便利な「ちくわきゅうり」。太いきゅうりだとちくわが破れてしまうことはありませんか？ 今回は、それをあっさり解決する方法をご紹介します。 家にあるあの道具で一発解決 1. きゅうりは縦4等分に切り、それぞれ長さを半分に切る。 2. ピーラーできゅうりの角を落とす。 3. ちくわにきゅうりを詰める。 感動級の簡単裏ワザ つくれぽ（つくりましたフォト